U vrtićima mesta za 7.900 mališana

BEOGRAD – Na konkursu za mesto u beogradskim vrtićima ove godine biće na raspolaganju 7.900 slobodnih mesta, za koja roditelji i staratelji mogu da konkurišu od 8. do 25. aprila, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

Kako je naveo, u 17 ustanova biće slobodna 5.504 mesta u jaslama, 1.999 mesta u vrtićima i 397 mesta za produženi boravak predškolaca, mimo obaveznih četiri sata boravka za sve predškolce.

„Ove godine u startu imamo oko 1.000 mesta više na konkursu u odnosu na pre dve godine. Očekujem da nastavimo trend smanjivanja liste čekanja, na kojoj je sada oko 2.700 dece, što predstavlja uspeh budući da je pre dve godine na mesto u vrtiću čekalo oko 10.000 dece“, rekao je Gak nakon sastanka sa direktorima beogradskih predškolskih ustanova u Gradskoj upravi.

On je sa njima razgovarao o predstojećem konkursu, uz zahtev da se obezbedi maksimalna transparentnost procesa upisa, kako bi roditelji imali uvid u sve faze konkursa, kao i sve neophodne informacije.

„Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu će tokom leta predškolskim ustanovima koje ispunjavaju uslove odobravati i povećanje broja mesta do 20 odsto ukoliko bude takvih zahteva. Kao i uvek, očekujem da se pri upisu poštuju prioriteti i verujem da ove godine Beograd prvi put može biti bez liste čekanja u prioritetu“, rekao je Gak.

Objasnio je da su to deca iz društveno osetljivih grupa, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici.

Zbog velikog interesovanja roditelja i kako bi proces bio završen pre njihovih godišnjih odmora, ove godine konkurs će početi nešto ranije nego što je uobičajeno i trajaće duže, nepune tri umesto dve nedelje. Prema planiranoj dinamici konkursa, preliminarne liste upisane dece biće objavljene 20. maja, dok će do 29. maja uslediti rok za žalbe, koje će upisne komisije predškolskih ustanova razmatrati do 7. juna. Ove godine fokus Grada Beograda je na obezbeđivanju što većeg broja mesta u državnim vrtićima, pre svega gradnjom vrtića jer je u planu da se do kraja godine otvori oko 3.000 novih mesta.

Tokom prethodnih pet godina, Grad Beograd je povećao obuhvat dece predškolskim obrazovanjem sa nekadašnjih 45 odsto na današnjih oko 70 procenata, s obzirom na to da u beogradske državne vrtiće ide oko 60.000 dece i da za još oko 17.000 dece Grad Beograd sufinansira boravak u privatnim vrtićima.

Molbe za mesto u državnim vrtićima roditelji mogu predavati elektronskim putem ili lično u predškolskim ustanovama, navodi se u saopštenju Seketarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.

