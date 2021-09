U Zrenjaninu otvoren poziv za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima

ZRENJANIN – Odsek za nacionalne manjine, izbeglice i migracije Gradske uprave Zrenjanin uputila je Javni poziv za dodelu pomoći u ogrevu izbeglicama i interno raseljenim licima na teritoriji tog grada, saopšteno je danas iz Kabineta gradonačelnika.

Javni poziv je otvoren do 17. septembra, a pravo na pomoć mogu da ostvare lica koja imaju izbeglički status, koja imaju primanja manja od 50 odsto od prosečne plate u Srbiji za mesec jun, da je domćinstvo jednoroditeljsko sa decom do 18 godina ili dcom do 26 godine na školovanju.

(Tanjug)

