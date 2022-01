Učiteljima u produženom boravku za 40 odsto veće plate

BEOGRAD – Učiteljima koji rade u produženom boravku u osnovnim školama u Beogradu, od drugog polugodišta biće povećane plate za 40 odsto, potvrđeno je danas Tanjugu u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu.

Gradski sekretar Slavko Gak rekao je da će njihova dnevnica umesto dosadašnjih 1.666 dinara iznositi 2.337 dinara, što je drugo povećanje za dve godine.

„Na nedavno održanom sastanku inicirao sam rast zarada za ovu grupu prosvetara, jer smatram da je dosadašnja plata bila nedovoljna za trud koji su ulozili, naročito u uslovima rada pod pritiskom epidemije“, naveo je Gak u pisanoj izjavi.

On je obrazložio da je način za povećanje plata prosvetnih radnika koji rade u produženom boravku, pronađen u modelu zaposlenih u Gradskoj upravi koji rade po ugovorima o delu.

„Grad Beograd trenutno finansira zarade za 195 nastavnika u produženom boravku u 84 škole i 101 učitelja za prvi i drugi razred u 60 škola, a iz kase Sekretarijata za ove namene izdvaja više od 150 miliona dinara u školskoj godini“, naveo je Gak.

Dodao je da je za razliku od prošle godine, kada je na platnom spisku bilo 285 nastavnika, taj broj sada povećan na 296.

„Obećao sam im povećanje plata i sada to ispunjavamo. Inicirao sam to za deo koji finansira Grad jer zaista smatram da je to opravdano, neophodno i potrebno“, istakao je Gak.

Grad Beograd finansira plate predavača koji rade u produženom boravku za treći i četvrti razred, a delom i za prvi i drugi.

Nakon vrtića, najmlađi još uvek ne mogu da ostaju sami kod kuće i u tom periodu omogućavanje produženog boravka u školama je od ogromnog značaja, poručio je Gak.

(Tanjug)

