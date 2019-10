Udruženje SMA Srbija: Javnost da stane u zaštitu usluga koje CarGo pruža osobama sa invaliditetom

Udruženje SMA (spinalna mišićna atrofija) Srbija osudila je večeras kako se navodi, „sramno ponašanje taksi vozača prema najugroženijim članovima našeg društva“ i pozvalo javnost da „stane u zaštitu usluga koje CarGo pruža osobama sa invaliditetom“.

„Ukidanje CarGo kombija za osobe sa invaliditetom znači ukidanje besplatne usluge do bolnica i škola, kao i njihovo normalno i dostojanstveno kretanje po gradu, na šta ima pravo svaki član društva“, stoji u saopštenju.

Dodaje se da je udruženje CarGo obezbedilo „potpuno besplatnu uslugu za sve obolele od spinalne mišićne atrofije“ i da „već dva meseca članovi udruženja SMA Srbija mogu bez problema da odu da prime lek Spinraza koji im spašava život“.

Prethodno je direktor kompanije CarGo Technologies Vuk Guberinić optužio jednog od predstavnika taksista Boška Vukojevića da je Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda poslao urgenciju u kojoj se zahteva da se zabrane CarGo kombiji za osobe sa invaliditetom.

„Kombiji za osobe sa invaliditetom dnevno olakšavaju život stotinama Beogradjana, a vodje taksi blokade hoće da ih oduzmu. Pitanje je da li su sami došli na tu ideju ili ih je i na to inspirisala njihova ministarka? Kombiji su olakšali život osobama sa invaliditetom, koje su do sada bili ograničene i prinudjene da pronalaze nebezbednije alternative do lekara, škole ili bilo koje društvene aktivnosti“, naveo je Guberinić u pisanoj izjavi.

Članovi taksi udruženja već danima protestuju u centru Beograda zahtevajući primenu Zakona o prevozu putnika, kako bi se zabranio rad, kako kažu, nelegalnim prevoznicima koji posluju uz pomoć aplikacije.

