Uhapšen u Beogradu zbog krađa iz firmi i kladionice

BEOGRAD – Policija u Beogadu uhapsila je J. Ć. (36) zbog sumnje da je obio nekoliko firmi među kojima je poslednja na Zvezdari iz koje je između ostalog odneo i debitnu karticu i njom iz bankomata podigao 210.000 dinara, saopštio je danas MUP.

J.Ć. se tereti da je, 3. septembra iz te firme na Zvezdari ukrao i laptop, više menica i ključeve dva automobila.

Osumnjčen je za falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, kao i više teških krađa.

Sumnja se da je on u novembru prošle godine, iz prostorija jedne firme ukrao 63.000 dinara i brusilicu. U martu je, kako je navedeno, iz kurirske firme odeno 10 pošiljki, a iz jedne kladionice 10.500 dinara.

Pretresom kuće, u kojoj živi na Voždovcu, policija je pronašla ukradeni laptop, kao i garderobu korišćenu prilikom izvršenja krivičnih dela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Tanjug)

