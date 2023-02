Ujutro mraz, tokom dana sunčano i hladno

U Srbiji će ujutro biti umeren i jak mraz, a ponegde i magla, a tokom dana sunčano i hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od minus 14 do minus šest, na Pešteru i do minus 23 stepena, a najviša dnevna od dva do pet stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti sunčano i hladno. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od minus devet do minus šest, a najviša oko četiri stepena Celzijusa.

Relativno povoljna biometeorološka situacija iako su kod pojedinih hronično obolelih moguće uobičajene tegobe. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja.

