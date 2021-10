Ujutru hladno, tokom dana uglavnom sunčano, do 18 C

BEOGRAD – U Srbiji ujutro hladno, mestimično sa kratkotrajnom maglom i ponegde pojavom slabog prizemnog mraza, a tokom dana preovlađivaće sunčano.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najvisa dnevna od 14 do 18 stepeni, saopštio je Republički hiderometerološki zavod.

(Tanjug)

