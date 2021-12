Ujutru mraz, poslepodne razvedravanje, a uveče sneg

U Srbiji će ujutru mestimično biti slabog mraza. Na severozapadu zemlje očekuje se vedro, u ostalim predelima oblačno, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabim snegom, u Negotinskoj Krajini sa slabom kišom.

Tokom dana postepeno će doći do razvedravanja sa zapada. Pre podne duvaće slab do umeren severozapadni vetar, po podne u skretanju na jugoistočni, uveče u pojačanju.

Minimalna temperatura od -4 do 1, u Negotinskoj Krajini do 3 stepena, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Krajem dana novo naoblačenje, u drugom delu noći ponegde na severu i zapadu zemlje sa slabim snegom.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će ujutru biti oblačno sa slabim mrazom. Pre podne postepeno razvedravanje, sredinom dana i po podne pretežno sunčano. Pre podne duvaće slab do umeren severozapadni vetar, po podne u skretanju na jugoistočni, a uveče u pojačanju. Minimalna temperatura od -4 do -1, najviša dnevna oko 6 stepeni. Krajem dana novo naoblačenje.

Vreme narednih dana

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će od četvrtka biti oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. U subotu krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg, prvo u nižim predelima zapadne Srbije, a od nedelje se u svim predelima očekuje prelazak kiše u sneg. Od ponedeljka oblačno sa snegom.

