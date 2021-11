Ujutru ponegde slab mraz, tokom dana sunčani periodi

BEOGRAD – U Srbiji ujutru mestimično magla, na severoistoku, istoku i jugoistoku zemlje ponegde i slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, samo se tokom prepodneva očekuje duže zadržavanje magle na zapadu i jugozapadu.

Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, najviša dnevna od 10 do 16 stepenoi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)

