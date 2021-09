Ulica u Nišu mami osmehe ukrasima i crtežima na stablima lipa (FOTO/VIDEO)

Ulica Ive Lole Ribara u Nišu jedna je od najlepših u tom gradu zbog drvoreda lipa, a svakako je najneobičnija jer jer je dobar deo stabala ukrašen i oslikan.

Cvetovi, leptiri, sunce i srca i mnoštvo drugih ukrasa i crteža u veselim bojama mame osmehe prolaznika, a za to je prvenstveno zaslužna stanovnica ulice, doktorka Boba Milićević Mišić.

„Lipe su jedno sveto drvo, drvo starih Slovena. Želela sam da im dam malo duše i ideja se rodila sama.“

Na ideju da počne da ukrašava lipe u svojoj ulici došla je pre pet godina zahvaljujući društvenim mrežama, ali i putovanjima u inostranstvo.

Kako kaze u glavnom gradu Nemačke postoji „ulica pod lipama“, a u Los Andjelesu je jedan bogati kolekcionar umetnina oko svog muzeja posadio lipe.

Komšije su sa oduševljenjem prihvatile Bobinu ideju da ukrašava drveće, a jedna devojčica joj se i u tome i pridružila.

„Bili su oduševljeni i uglavnom su me zapitkivali, šta sam to radila, zašto se tako igram, ali je mene to smirivalo i ja sam u tome našla smisao. Drugi deo ulice onaj sa manjim brojevima uradila je mala komšinica Lena uz pomoć svoje mame“, kaže Boba.

Lipe u ulici Ive Lole Ribara dobiće i nove ukrase i crteže.

„Zasigurno hoću samo su me izvesne stvari omele, ova korona je malo sprečila moj kreativni rad, jer puno radimo i u kovidu, lekar sam po profesiji. Čim se malo stvore uslovi ja ću da nastavim da se igram i ukrašavam moje voljene lipe“, dodaje.

Za ukrašavanje drveća doktorka Milićević Mišić koristi najrazličitije materijale poput plastičnih zatvarača, tkanine, kanapa i vune za pletenje.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

