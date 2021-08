Umetnik pretvara odbačeno oružje i vojnu opremu u instrumente (FOTO/VIDEO)

Vizuelni umetnik i profesor vajarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Nikola Macura pretvara odbačeno oružje i vojnu opremu u muzičke instrumente, a planira i formiranje putujućeg orkestra koji bi svirao na tim instrumentima.

„Taj princip spajanja upotrebnih predmeta, u ovom slučaju u drugi upotrebni predmet, više bi se moglo smatrati redizajnom. I u tom smislu, ja kroz taj projekat redizajniram puške, šlemove, bombe, čaure i druge objekte koji proizvode destrukciju, odnosno buku. Redizajniram ih u zvučne objekte koji proizvode buku i od kojih može da se pravi muzika“, rekao je Macura.

Umetnik objašnjava da je nastojao da vojnu opremu ne deformiše previše, da ostavi prepoznatljivost u formi, a da na neki način asocira na muzičke instrumente.

„Početna ideja je bila samo da se dobije zvuk iz njih. To mi je bilo dovoljno. Medjutim, u saradnji sa muzičarima, kompozitorima, akustičarima došlo se do nekih zvukova koji mogu da se koriste za proizvodnju muzike, za improvizacije, za komponovanje, i u tom smislu sam došao na ideju da ti objekti mogu da se organizuju, osim u formi instalacije, i u formu nekog orkestra. Odlučio sam da to bude putujući orkestar koji bi mogao za početak da bude regionalni i koji bi putovao sa našim muzičarima ili bez njih, koji bi podrazumevao saradnju sa muzičarima. Taj orkestar bi se selio sa lokacije na lokaciju i da na toj lokaciji bi se angažovali muzičari koji bi koristili objekte koji prave muziku“, naveo je Macura.

Nikola planira da orkestar dobije odredjene kompozicije i da se u taj proces uključe i muzičari i kompozitori.

„Paralelno bih hteo da realizujem objekat koji može da stoji u javnom prostoru i to od tenka. To je moj veliki plan – da se od tenka napravi objekat za javni prostor za pet perkusionista. Ja ga već zovem Pink tenk“, dodao je.

