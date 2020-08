Unesko: Predsednik Vučić da se izjasni o navodima o kriminalu u centrima za socijalni rad

Evropska Katedra za bioetiku organizacije Unesko pozvala je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da objasni protivrečne podatke o broju zaraženih i preminulih od kovida-19 u ustanovama socijalne zaštite, kao i da demantuje izveštaje o zlostavljanju dece i drugom kriminalu u centrima za socijalni rad, ili da navede šta je preduzeto da se to zaustavi, a osumnjičeni procesuiraju.

Katedra za bioetiku organizacije Unesko, istakla je da na predlogu o novim ovlašćenjima policije koja se odnose na centre za socijalni rad insistiraju zato što bi se njime zaštitila deca i ostale ranjive grupe stanovništva u Srbiji, koje su se pokazale kao veoma ugrožene, posebno tokom sadašnje pandemije.

Oni su predložili da se novim zakonskim aktima policiji omogući da oduzima predmete od centara za socijalni rad, da zadržava radnike tih centara do 48 sati, kao i one koji su sa njima involvirani u udruženom kriminalnom poduhvatu (to mogu biti sudije, službenici nadležnog ministartsva i svi drugi koji su dobro pozicionirani da budu u kriminalnom lancu), sa zahtevom da im se produži pritvor dok se ne ispitaju sumnje.

Sa te Uneskove Katedre naveli su da nakon „nekorisnih dopisa“ koji su im poslati iz kabineta premijerke Ane Brnabić i nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posebno insistiraju da se odmah donesu odgovarajući akti kojima bi se na osnovu prijava gradjana obezbedilo policiji da interveniše u centrima za socijalni rad, i da se o tome izjasni i Vučić.

„Odgovor koji smo dobili iz kabineta predsednice Vlade ne posvećuje nijednu jedinu reč ključnom pitanju koje se tiče protivrečnih podataka o broju zaraženih i preminulih od kovid-19 u ustanovama socijalne zaštite“, navodi se u saopštenju i dodaje da je predlog Vučiću upućen pošto je dopis o spornim kriminalnim pitanjima dostavljen na privatni mejl šefa Katedre prof. dr Vojina Rakića.

Kako se u saopštenju dodaje, šef Uneskove Katedre za Evropu tražio je dopunu dopisa u vezi sa veoma ozbiljnim kriminalnim radnjama u centrima za socijalni rad, kao što su zlostavljanje i zanemarivanje dece, zlostavljanje njihovih roditelja, prodaja beba, dodela dece hraniteljskim porodicama za novac, pa čak i ubistva, o čemu su opširno izveštavali mediji.

On je, takodje, zamolio da mu se dostavi informacija o aktivnostima Vlade i predsednika Vučića u toj oblasti, a posebno šta su preduzeli ili nameravaju da preduzmu u cilju otklanjanja „pomenutih nepravilnosti i kriminalnih radnji u centrima za socijalni rad“.

„Ujedno je ponovljena inicijativa da se, na osnovu sumnji na kriminal u centrima za socijalni rad, daju ovlašćenja policiji da oduzima predmete ovim centrima, kao i da pritvara socijalne radnike koji su pod sumnjom da se bave ili da su se bavili kriminalom koji pogadja najranjivije delove populacije“, stoji u saopštenju.

Medjutim, kako navode, na taj dopis je stigao na privatnu adresu šefa Katedre, akt Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu u kome se, kako su rekli, uz negiranje bilo kakve odgovornosti ministarstva i „opšte administrativne frazeologije da medijima ne treba uvek verovati“, navodi da bi trebalo navesti pojedinačne primere kriminala i da izmene i dopune krivičnog zakonodavstva nisu u nadležnosti tog resora.

