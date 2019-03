UNS i NUNS traže od nadležnih da utvrde ko stoji iza pretnji direktoru televizije N1

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pozvali su danas policiju da utvrdi ko stoji iza poziva direktoru televizije N1 Jugoslavu Ćosiću u kojem „navodni službenik američke vlade traži da objasni izveštavanje te medijske kuće o terorističkom napadu na Novom Zelandu“.

UNS je u saopštenju preneo navode televizije N1 koja je sinoć objavila da je anonimna osoba pozvala Ćosića na službeni telefon i dala mu rok od dva sata da predoči dokaze o vezi izmedju napada na Novom Zelandu i „terorističke baze u Srbiji“, jer se to navodno može zaključiti iz izveštavanja te medijske kuće.

„Svako ima pravo da bude nezadovoljan radom novinara, ali niko nema pravo na uznemiravanje i pritisak na slobodu medija“, navelo je Udruženje novinara Srbije.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je pretnje direktoru televizije N1 Jugoslavu Ćosiću navodeći da one predstavljaju „grub pritisak na uredjivačku politiku profesionalne i objektivne televizije“.

„Posebno je neprihvatljivo to što je NN lice koje je sinoć putem telefona pretilo Ćosiću dovelo televiziju N1 u vezu sa terorizmom. Takve poruke su opasne jer mogu da inspirišu na nove pretnje i pritiske na medije koji i o najosetljivijim temama informišu nepristrasno i odgovorno“, stoji u saopštenju.

(Beta)