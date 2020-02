UNS: Optuženi za paljenje kuće novinara iz Grocke promenio iskaz, više ne tereti Simonovića

Igor Novaković, koji je optužen za učestvovanje u paljenju kuće novinara iz Grocke Milana Jovanovića, promenio je danas na sudu svoj prvobitni iskaz i naveo da je ranije bio zastrašivan, uz uvrede i pretnje, da prizna da je bivši predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović nalogodavac tog napada, prenosi Udruženje novinara Srbije (UNS).

Kako navodi UNS, Novaković je na sudu rekao da su ga u Upravi kriminalističke policije ispitivali o tom slučaju i da su mu pretili da će biti osudjen na pet godina zatvora ako ne bude saradjivao.

Novaković je naveo da je bio bez hrane, toaleta i da je bio vezan lisicama u kancelariji a da su mu tražili da prizna da je Simonović nalogodavac napada, ali da on to nije želeo da uradi.

On je, kako tvrdi, tek pod prisilom i kada je video da se „digla prašina“, pred zamenikom tužioca rekao da mu je policajac iz Grocke Vladimir Mihailović dao novac da se zapali automobil Jovanovića, a da je on predao deo tog novca Aleksandru Marinkoviću, kako bi to uradio.

Kazao je da Simonovića, Jovanovića i pevačicu Bojanu Cvetković Šijački, koja se sumnjiči za saučesništvo, ne poznaje.

On nije želeo da odgovora na pitanja zamenika javnog tužioca Predraga Milovanovića.

Novinar Jovanović, koji je svedočio kao oštećeni, rekao je da mu je posle paljenja kuće došla nepoznata osoba koja mu je ponudila „bezobraznu cifru“ da bi postupak protiv Simonovića bio „stavljen pod tepih“.

Na pitanje da li je ranije bio u kontaktu sa Simonovićem, Jovanović je rekao da je Simonović 2012. godine došao kod njega i da je tom prilikom nudio da kupi od njega automobil marke golf, kako ne bi sa BMV-om ušao u predizbornu kampanju.

Na sledećem ročištu, 30. marta, predvidjeno je svedočenje veštaka o šteti na kući Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin.

