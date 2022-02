Upaljen meteoalarm, evo do kada će u Srbiji padati sneg

Na području zapadne Srbije, Šumadije, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji, zbog najavljenog snega, na snazi je narandžasti meteoalarm, koji označava opasno vreme.

U Beogradu, Pomoravlju i istočnoj Srbiji uključen je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas i sutra, južnije od Save i Dunava, očekuje formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 cm, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više, i to naročito danas na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

Na severu se očekuju mešovite padavine – kiša, susnežica i sneg, objavljeno je na sajtu RHMZ.

Prognoza za 1. februar

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa snegom.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus 3 do 1 stepen, a najviša dnevna od 0 do 5 stepeni, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vetar će biti slab i umeren, na severu povremeno jak, severni i severozapadni.

U brdsko-planinskim predelima formiraće se novih 15 do 25 centimetara snega, lokalno i više, i to naročito u utorak na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

I u Beogradu danas pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 1 stepen, a najviša dnevna oko 3 stepena.

Prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka, 8. februara, do subote umereno do potpuno oblačno, malo toplije, mestimično sa mešovitim padavinama: kišom, susnežicom i snegom. Zatim suvo uz manji porast temperature.

