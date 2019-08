Upozorenje meteorologa: Danas u Srbiji 38 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, a vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, jugoistočni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 16 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni Celzijusa, naveo je RMHZ i upozorio da će do utorka biti veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura će biti 24, a najviša 37 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na većinu hronično obolelih. Preporučuju se izbegavanje dužeg izlaganja suncu, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja.

(Beta)