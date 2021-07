Upozorenje meteorologa: Danas u Srbiji 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZS) je upozorio da danas u Srbiji očekuje veoma toplo vreme s najvišom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa.

Zbog vrućine je objavljen i „crveni meteoalarm“ za Beograd, Šumadiju, Pomoravlje, Istočnu, Jugoistočnu i Jugozapadnu Srbiju, i Kosovo i Metohiju.

„Crveni meteoalarm“ znači da je vreme vrlo opasno, da se treba često informisati i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi – piše na sajtu RHMZS.

Služba Hitne pomoći Beograda je pozvala gradjane da bez preke potrebe ne izlaze napolje kada je temperatura vazduha najviša, izmedju 11.00 i 17.00 sati.

Danas će u većem delu Srbije vreme biti sunčano i veoma toplo, a na severu i zapadu su od popodneva mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.

U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab do umeren jugozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 24, u košavskom području do 28, a najviša od 35 do 40 stepeni.

U Beogradu će tokom dana biti sunčano i veoma toplo, a uveče je u pojedinim delovima grada moguć pljusak s grmljavinom. Najniža temperatura biće 26, a najviša 38 stepeni.

