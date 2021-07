Upozorenje RHMZ: Do petka – pakleno

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature za područje Srbije.

Kako se navodi, od danas do petka u većini mesta biće sunčano i veoma toplo,

Očekuje se da najviša temperatura dostigne 34 do 38 stepeni, dodaje se u upozorenju.

Prognoza za naredne dane

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 21 C, najviša od 34 do 36 C.

U Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 21 C, najviša oko 36 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano.

U toku celog tog perioda biće veoma toplo, a najtopliji dani biće u četvrtak i petak, kada će u košavskom području doći do pojačanja jugoistočnog vetra, a zatim u utorak i sredu sledeće sedmice.

Od subote lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

