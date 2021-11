Upozorenje RHMZ: Obilne padavine u ovim delovima zemlje

Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na obilne padavine u naredna dva dana, na severu i zapadu Srbije.

U četvrtak uveče i u toku noći, kao i u petak, na severu, zapadu i delom u centralnim krajevima Srbije očekuju se obilnije padavine od 20 do 40 mm za 24 sata.

U oblasti centralnog i južnog Banata, Srema i Kolubare, očekuje se oko 40 mm za 24 sata, lokalno i više, navodi se u upozorenju.

Prognoza za 4. novembar

U Srbiji će sutra ujutro i pre podne biti umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito. Od sredine dana očekuje se jače naoblačenje sa severa i zapada, a do kraja dana i u toku noći proširiće se na ostale krajeve uslovljavajući mestimično kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći doći će do jačanja intenziteta padavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, pa se očekuju lokalni pljuskovi i obilnije količine padavina, od 20 do 40 mm, ponegde i više.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 6 stepeni C, na istoku i jugoistoku, do 14 C na severu i zapadu.

Najviša temperatura od 15 C u Timočkoj Krajini, do 25 °C u centralnim i jugoistočnim krajevima.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito. Od sredine dana jače naoblačenje koje će usloviti povremeno kišu. Tokom noći očekuje se jačanje intenziteta padavina, pa se očekuju lokalni pljuskovi i obilnije padavine, od 20 do 40 mm. Vetar umeren, povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 14 C, a najviša oko 23 C.

Prognoza za narednih 7 dna

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u petak, u većem delu zemlje, biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugoistoku malo do umereno oblačno i toplo. U petak tokom dana na severu i zapadu lokalno se može očekivati velika količina padavina, od 20 do 40 mm. Za dane vikenda i ponedeljak preovlađivaće oblačno i još malo hladnije, ponegde sa slabom kišom. Od utorka malo do umereno oblačno, suvo sa temperaturom oko prosečnih vrednosti.

