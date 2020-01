Upozorenje RHMZ: Sneg i smetovi za vikend, prvo će se zabeleti ovde

Do kraja dana, u toku noći i sutra ujutro širom Vojvodine i na području glavnog grada zadržaće se magla i oblačno vreme, a tokom subote uveče i nedelje ujutru doći će do pojave snežnog pokrivača u većem delu Srbije.

„Tokom noći ka nedelji (4./5.01.) i u nedelju (5.01.) u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije oblačno sa snegom, ponegde uz formiranje manjeg, a u brdsko-planinskim predelima uz povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak, severni i severozapadni vetar, u nedelju na severu, istoku i u planinskim predelima povremeno sa olujnim udarima, pa se na planinama jugozapadne i južne Srbije očekuje i stvaranje snežnih nanosa“, stoji u zvaničnoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Jutarnja temperatura biće od minus devet na jugoistoku, do minus dva na severu, a u Negotinskoj Krajini oko jedan stepen. Najviša dnevna biće od tri do sedam, u Negotinskoj Krajini do 11 stepeni.

U Beogradu se ujutro očekuje slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla.

Za nedelju se u Vojvodini prognozira promenljivo oblačno vreme, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova, snega, a u ostalim krajevima oblačno sa susnezicom i snegom, uz više padavina u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće umeren i jak, u Vojvodini i na planinama i olujni severni i severozapadni vetar. Krajem dana i tokom noći slabljenje vetra i padavina.