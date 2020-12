Upozorenje RHMZ: Upaljen narandžasti meteolarm

RHMZ najavio je da se u pojedinim delovima Srbije od danas do 6. decembra očekuje košava koja će duvati brzinom i do 100 kilometara na čas.

Kako se navodi, očekuje se da će od danas do 6. decembra u južnom Banatu duvati jak i olujni jugoistočni vetar, košava, maksimalne brzine od 24 do 28 metara u sekundi, odnosno do 100 kilometara na čas.

U Srbiji se ujutru ponegde očekuje slab mraz, po kotlinama magla. U toku dana pretežno oblačno, vetrovito i malo toplije, u većini mesta suvo.

Poslepodne ponegde na severu, zapadu i jugozapadu kratkotrajna slaba kiša. U Timočkoj Krajini oblačno i hladno, moguć je slab sneg.

Vetar slab i umeren, u visim planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni, u juznom Bantu i olujni maksimalne brzine i do 100 km/h.

Najniža temperatura od -3 do 1, najviša od 6 do 10, u Timočkoj Krajini od 0 do 2 stepena.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, vetrovito, malo toplije i uglavnom suvo. Posle podne kratkotrajna slaba kiša. Vetar umeren i jak, jugoistočni (košava). Najniža temperatura 0, najviša 7 stepeni.

U petak i subotu u većem delu umereno oblačno, vetrovito, uglavnom suvo i osetno toplije, u Timočkoj Krajini oblačno i hladno. Od nedelje pretežno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično slaba kiša. Od utorka vetar u slabljenju. Temperatura iznad prosežnih vrednosti.

Za područje Banata upaljen j ei narandžasti meteoalarm, koji je na snazi tri dana, dok je Pomoravlje u žutom meteoalarmu.

