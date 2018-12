Uredniku NIN-a nagrada Saveta za borbu protiv korupcije

Savet za borbu protiv korupcije dodelio je danas nagradu „Verica Barać“ za pojedinačni doprinos borbi protiv korupcije uredniku nedeljnika NIN Milanu Ćulibrku, koji je tu nagradu posvetio celoj redakciji NIN.

Svečanost je održana u Narodnoj biblioteci Srbije, a žiri je glavnog i odgovornog urednika NIN-a Ćulibrka odabrao jer je upravo NIN pisao i istraživao o raznim pojavama korupcije.

Oni su podsetili na neke od tekstova tog nedeljnika poput rušenja u Savamali, o kupovini novogodišnje rasvete u Beogradu i poslovanju pojednih javnih preduzeća.

Ćulibrk je nagradu posvetio celom timu NIN-a, jer kako je rekao „nema borbe protiv korupcije bez dobrog tima“ i da bez njih danas ne bi primio ovu nagradu.

„Voleo bih da neko iz tužilaštva, policije ili neki srpski Eliot Nes dobije ovu nagradu, jer ćemo samo tako znati da je država odlučila da se obračuna sa korupcijom. Ovako ispada da su najveći borci protiv korupcije karikaturisti i novinari“, rekao je Ćulibrk.

On je podsetio da „nema korupcije u Srbiji, korice NIN bi bile ispunjene oglasima, a da ovako ostaju prazne“.

Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević je rekao da tom nagradom žele da očuvaju sećanje na Vericu Barać.

„Ponosni smo što svake godine možemo da dodelimo nagradu za pojedinačni doprinos borbi protiv korupcije“, rekao je Milićević.

On je podsetio da je Verica Barać bila vredna, hrabra i da je imala nultu toleranciju prema korupciji i da je ostala poznati borac protiv rata i korupcije.

„Ona je bila protivnik javnih demonstracija borbe protiv korupcije kao što su javna hapšenja“, kazao je Milićević.

On je naveo da se Savet drži principa Verice Barać, ali da je njihova „medijska ekspozicija nikakava“ i podsetio prisutne da je od juna do oktobra 2017. Savet bio zastupljen u informativnim programima jedan minut i 46 sekundi i to samo na televiziji N1.

Govoreći o medijima, Milićević je ocenio da „bez slobodnih medija nema slobodnih gradjana“ i da su mediji „ključni igrači u borbi protiv korupcije jer mogu da mobilišu javnost“.

On je rekao da je Savet i ranije ukazivao na to da je promena vlasništva u medijima imalo uticaja na uredjivačku politiku tih medija.

„Mi nismo uključeni u izradi nove medijske strategije, ali pratićemo njenu izradu“, kazao je Milićević.

Govoreći o dosadašnjem radu Saveta, Milićević je podsetio da je od 2012. Savet podneo više izveštaja od kojih su neki izveštaji o reformi pravosudja više puta, slučaju privatizacije Vršačkih vinograda, privatizaciji Beopetrola, o kontroli i vlasničkoj strukturi medija i o analizi stečajnog zakonodavstva.

Milićević je kazao da je Savet od jula 2003. do decembra 2018. primio više od 4.000 predstavki gradjana.

Na dodeli nagrade prikazan je kratak film o tome kako je Verica Barać govorila o korupciji u Srbiji, problemima sa kojima se Savet suočavao, kao i ličnim problemima sa kojima je bila suočena u svom radu poput pretnji i krivičnih prijava podignutih protiv nje.

Nagrada je ustanovljena 2011. godine i do sada su je dobili Rodoljub Šabić, Zagorka Golubović, Vladimir Radomirović, Danica Vučenić, radio emisija „Talasanje“, Predrag Koraksić Koraks, Dušan Teodorović i Dušan Petričić.

Verica Barać bila je na čelu Saveta od 2003. godine, na toj poziciji ostala je do smrti marta 2012. godine.

(Beta)