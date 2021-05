Uskoro javni uvid u Plan detaljne regulacije Linijskog parka

BEOGRAD – Izgradnja Linijskog parka u Beogradu, koji će se prostirati od Beton hale do Pančevackog mosta, trebalo bi da počne krajem ove godine, a građani će imati priliku da ponovo daju svoje sugestije i predloge o tom projektu jer će Plan detaljne regulacije tog parka biti na javnom uvidu od 17. maja do 17. juna.

To je za Tanjug najavio glavni gradski urbanista Marko Stojčić, navodeći da će tada svi građani Beograda moći da daju svoje sugestije i viđenje ovog prostora koji je, ističe, najvažniji javni prostor koji će se raditi u narednih nekoliko godina.

Stojčić je naveo da je dosta sugrađana već imalo priliku da da svoje sugestije i dodao da je ovo prilika da ih daju ponovo, kao i za one koji to do sada nisu učinili.

Stojčić je rekao da će istovremeno, tokom trajanja javnog uvida, uz pasarelu kod Beton hale biti postavljena izložba radova proisteklih iz konkursa na kome je 55 mladih ljudi dalo viđenje tog prostora u okviru deset celina koje je svaki tim obrađivao.

„Građani će tako moći da u javnom prostoru vide kako bi taj park trebalo da izgleda“, rekao je Stojčić.

Pozvao je sve Beograđane da posete tu izložbu i daju svoje sugestije na javnom uvidu, dodajući da će njihovi predlozi biti prihvaćeni, ako je to moguće.

Linijski park će se prostirati na potezu od Beton hale do Pančevačkog mosta, na prostoru od 4,6 kilometara, a biće podeljen u deset jedinstvenih celina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.