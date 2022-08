Uvodimo red, nema vise komunalnog i urbanistickog divljanja

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas lokaciju na Avali gde je nakon naloga Sekretarijata za inspekcijske poslove i krivične prijave protiv graditelja, počelo uklanjanje nelegalnog objekta, izgradenog 2020. godine, koji se jednim delom nalazi u trećoj zoni zaštite prirodnog dobra.

Šapić je rekao da od prvog dana radi na ispunjenju predizbornih obećanja, i da oni koji to nisu ozbiljno shvatili, pogotovo kada je reč o nelegalnoj gradnji, sada treba da se uvere da je krajnje ozbiljan i odlučan.

On je podsetio da je pre nekoliko meseci, tokom kampanje, govorio da će se naročito povesti računa o biserima grada, poput Avale, Košutnjaka, Ade Ciganlije, Zvezdarske i Bojčinske šume.

„Time pokazujemo doslednost u realizaciji vizije očuvanja urbanističkog i komunalnog reda u sprskoj prestonici“, rekao je Šapić.

Dodao je da je, i pored uverenja javnosti da do rušenja na Avali neće doći, insistirao na tome da se taj predmet aktivira i da se investitor upozori da bi mu bilo najbolje da sam ukloni objekte, jer ukoliko ih nadležni budu uklanjali, to će biti višestruko skuplje.

„Očigledno da me je ozbiljno shvatio i drago mi je zbog toga. Nadam se da će me ozbiljno shvatiti i svi drugi, pogotovo oni koji su mislili da se na temu nekih stvari šalim, da nisam dovoljno ozbiljan i odlučan i da ce možda na ovom primeru nešto razumeti“, rekao je Šapić.

Dodao je i da je siguran da će biti i onih kojima će trebati još dosta primera, a biće ih, poručio je.

Šapić je najavio da će se ubuduće ovakvim i sličnim problemima posebno baviti član Gradskog veća Svetozar Andric i v.d. sekretara za poslove komunalne milicije Ivan Divac, te da ce se Komunalna milicija ozbiljnije ukljuciti u praćenje nelegalnih radova.

Najavio je da će u narednom periodu, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Komunalna milicija zajedničkim snagama voditi računa o komunalnom redu u gradu, dodajući da postoji nekoliko oblasti u kojima ima problema počev od prekomerne buke, koja je negde rešena, ali negde i nije.

Od sada će, kaže, funkcionisati po komandnoj odgovornosti, pa će oni snositi odgovornost za ono što se dešava na terenu, kao što će on, kao gradonačelnik, snositi odgovornost pred gradanima.

“ To znaci da, ukoliko na terenu ne bude bilo onako kako smo se odgovorni, neće biti više na svojim mestima i tu nema ljutnje, jer mislim da je to jedino ispravno. Kao što ja sutra neću biti na ovom mestu, ukoliko ne budemo pružili građanima ono što smo obećali, a to je, između ostalog, i komunalni red u gradu“, rekao je Šapić.

Najavio je da će uskoro izaći pred građane sa merama koje će Grad preduzeti kada su u pitanju buka, divlje deponije i drugi komunalni problemi.

„Vraićemo se ovde kada bude sve uklonjeno i zato sam hteo da dođem, i da od danas simbolično krenemo da maksimalno poboljšamo i unapredimo komunalni red u Gradu. Svu odgovornost prema građanima preuzimam na sebe i siguran sam da će me mnogi ozbiljno shvatiti. Ali, svi oni koji su do sada kršili komunalni red treba najozbiljnije da shvate moju poruku da to nećemo dozvoliti“, rekao je Šapić.

(Tanjug)

