Uživajte još malo: čeka vas TROPSKA žega!

Kratko zahlađenje koje nas je zadesilo poslednjih dana, sa maksimalnim temperaturama do tek 24 stepena Cezlijusovih, što je ispod proseka za ovo doba godine, od danas ostaje za nama.

Početkom sledeće sedmice očekuje nas toplije vreme, a nakon toga možda i najjači tropski talas ovog leta. Iz dana u dan od ponedeljka temperature će bivati sve više, pa nas tako u ponedeljak očekuje prijatno, sunčano i umereno toplo vreme sa temperaturama do 29 stepeni.

U utorak stiže priliv tople vazdušne mase, pa će živa u termometru ići i koji stepen iznad 30. podeoka, dok će u sredu dostići 35 stepeni.

Ipak, tek u četvrtak nas očekuje pravo tropsko vreme kada meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda predviđaju da će u Beogradu biti čak 37 stepeni, što će bez dileme biti najtopliji dan u 2019. godini.

Podsetimo, ovog leta je do sada maksimalna temperatura u srpskoj prestonici

bila 34 stepena, i ona je izmerena u nekoliko navrata. A skoro je izvesno da će slična situacija biti i u ostalim krajevima naše zemlje.

Tropske večeri od četvrka

Sve do srede noći će biti prijatne za spavanje, a od četvrtka se pripremite na tropske večeri i jutra jer se temperature neće spuštati ispod 20 stepeni.

Svi koji će odmor provesti u Srbiji ne moraju da brinu, biće u prilici da uživaju u lepom i toplom vremenu, sa mnogo sunca, idealnom za kupanje i sunčanje na bazenima ili nekoj od plaža na popularnim izletištima.

Marko Čubrilo, profesor geografije iz Novog Sada i veliki zaljubljenik u meteorologiju, koji je zbog veoma tačnih prognoza stekao na desetine hiljada pratilaca na Fejsbuku, potvrđuje dolazak vrelog talasa naredne sedmice.

Stiže topli vazduh iz Afrike

– Od srede do petka očekuje nas priliv veoma toplog vazduha iz severne Afrike. Uslediće jako otopljenje, u sredu će temperature biti već oko 34 stepena ponegde, a u četvrtak i do 37. Noćne temperature će takođe biti u porastu, tako da svima koji teško podnose vrućine savetujem da ovih nekoliko dana osveženja iskoriste što bolje mogu i „napune baterije“ jer sledi brz i jak povratak vrelog leta – objavio je on na svom Fejsbuk profilu.

Za sledeći vikend opet pad, pa oped vrelina

U petak i za naredni vikend očekuju nas maksimalne temperature koje bi mogle biti umerenije, u intervalu od 25 do 31 stepen, ali da to neće dugo trajati potvrđuju sve prognoze, kao na primer prognoza na Bi-Bi-Siju (BBC).

Marko Čubrilo ima slična predviđanja.

– Vrlo je izvesno da posle tog osveženja, negde od 11. avgusta stiže nov period veoma toplog vremena koji bi potrajao negde do sredine meseca – piše Čubrilo.

Tek od 15-16. avgusta mogli bismo da očekujemo kakvo-takvo zahlađenje.

– Ima signala koji upućuju na osetnije pogoršanje uz kišu i zahlađenje početkom druge polovine avgusta, ali to je zaista daleka priča – zaključuje Čubrilo, prenose mediji.