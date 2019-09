Vadite džempere: stiže – MRAZ!

Stižu pljuskovi praćeni grmljavinom i nagli pad temperature, a u četvrtak – mraz!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na lokalno veću količinu padavina za noć 17. na 18. septembar.

„Sutra uveče i tokom noći 17. na 18. septembar, u severnim i zapadnim krajevima kiša i pljuskovi, lokalno sa količinom padavina većom od 20 mm za 3 sata“, upozorava RHMZ na sajtu.

RHMZ najavljuje promenu vremena za područje cele zemlje.

„Naoblačenje i jače zahlađenje sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom, i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, koje će sutra uveče i tokom noći zahvatiti severne i zapadne krajeve, u drugom delu noći i u sredu ujutru brzo će se proširiti i na ostale. Na severu i zapadu sutra uveče i tokom noći lokalno se očekuje i oko 20 mm kiše za kratak vremenski period.

Od četvrtka jutra će biti hladna, ponegde se očekuje i slab prizemni mraz. Dnevna temperatura u četvrtak i petak malo ispod proseka za ovaj period godine, a od subote postepeno toplije, posebno početkom sledeće sedmice“, najavljuje RHMZ.

Prema prognozi meteorologa, u utorak pretežno sunčano i toplo uz slab zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 8 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Uveče na severu i zapadu naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom, i pojačanim severozapadnim vetrom koje će se tokom noći premešati dalje na jugoistok zemlje. Na severu i zapadu se ponegde očekuje količina padaviina veća od 20 mm u periodu do 3 sata.

Na snazi će biti narandžasti meteoalarm.

U sredu osetno hladnije i vetrovito. Na severu postepeno razvedravanje, a u ostalim

predelima ujutru i pre podne ponegde sa kišom i pljuskovima, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23 stepena.

Lokalno moguća pojava grmljavina i udari vetra veći do 17 m/s.

U četvrtak promenljivo oblačno i sveže, na jugu zemlje umereno do potpuno oblačno ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i u planinskim predelima i jak. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 16 do 20 stepeni.