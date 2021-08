Vakcinacija trecom dozom na 25 punktova u BG bez zakazivanja

BEOGRAD – Vakcinacija trećom dozom vakcine bez zakazivanja omogućena je u svim beogradskim opštinama u domovima zdravlja ili ambulantama, a u ovom trenutku u Beogradu funkcioniše 25 vakcinalnih punktova, saopštio je danas Gradski sekretarijat za informisanje.

Navodi se da građani na vakcinisanje trećom dozom mogu da dođu pod uslovom da je od primanja druge doze prošlo više od šest meseci.

Osim punktova u domovima zdravlja ili ambulantama, građani se svakoga dana mogu vakcinisati na Beogradskom sajmu od 7.30 do 15.30 časova, bilo kojom od četiri vrste vakcina koje su dostupne u Srbiji.

Vakcinacija bez zakazivanja se, prema saopštenju Sekretarijata za informisanje, može obaviti u sledećim domovima zdravlja:

U Domu zdravlja (DZ) „Mladenovac”, Kraljice Marije 15, radnim danima od 8 do 20 a, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, „sinofarm”, „fajzer” vakcinom.

U DZ „Grocka”, Zdravstvena stanica „Vinča”, Smederevski put bb, radnim danima od 8 do 20 a subotom od 8 do 18 časova, „sinofarm” i „fajzer”vakcinom.

Na vakcinalnom punktu „Kaluđerica”, Ulica kralja Petra bb, radnim danima od 8 do 15 a subotom od 8 do 18 časova, „sinofarm” i „fajzer” vakcinom.

Na vakcinalnom punktu „Begaljica”, Ulica Borisa Kidriča bb, radnim danima od 8 do 15 a subotom od 8 do 18 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Lazarevac”, centralni deo „Dr Đorđe Kovačević”, radnim danima od 7 do 20 a subotom od 7 do 14 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Čukarica”, Stevana Đurđevića Trošarinca 2., radnim danima i subotom od 8 do 15 časova, „sinofarm”, „fajzer”i „sputnjik” vakcinom za treću dozu, zatim u Stevana Đurđevića Trošarinca 3., radnim danima i subotom od 8 do 15 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Novi Beograd”, Nehruova 53, radnim danima od 8 do 19 a subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Stari grad”, Simina 27, svakoga dana od 8 do 16 časova, „sinofarm” i „fajzer” vakcinom.

U DZ „Rakovica”, Labudovo brdo, Oplenačka 40, svakoga dana od 7 do 20 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U Resniku, Edvarda Griga 18, radnim danima od 9 do 17 časova, „sinofarm” i „fajzer” vakcinom.

U DZ „Sopot”, Jelice Milovanović 12, svakoga dana od 8 do 15 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Palilula”, Knez Danilova 16, svakoga dana od 8 do 15 časova, „sinofarm”, „fajzer”, „astra zeneka” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U Zdravstvenoj stanici „Borča”, novi Dom zdravlja, Koste Manojlovića 6, svakoga dana od 8 do 15 časova, „sinofarm”, „fajzer” vakcinom.

U DZ „Voždovac”, ambulanta „Stepa Stepanović”, Šumadijske divizije 10-14, radnim danima od 11 do 19 a subotom i nedeljom od 11 do 18 časova, „sinofarm”i „fajzer” vakcinom.

U ambulanti „Ustanička”, Ustanička 16, radnim danima od 8 do 16 a subotom i nedeljom od 8 do 13 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Vračar”, Bojanska 16, radnim danima od 8 do 19 a subotom i nedeljom od 8 do 15 časova, „sinofarm”, „fajzer”i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Obrenovac”, Vojvode Mišića 231, radnim danima od 8 do 15 a subotom i nedeljom od 8 do 16 časova, „sinofarm”, „fajzer”i „sputnjik”vakcinom za treću dozu.

U DZ „Zvezdara”, Olge Jovanović 11, svakoga dana od 8 do 15 časova, „sinofarm”i „fajzer” vakcinom.

U DZ „Zemun”, Batajnica, Pukovnika Milenka Pavlovića 3a, radnim danima od 8 do 19 a subotom i nedeljom od 8 do 14 časova, „sinofarm” i „fajzer”vakcinom.

U Rada Končara 46, radnim danima od 8 do 19 a subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U Surčinu, Braće Puhalović 12, radnim danima od 8 do 19 a subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Savski venac”, Pasterova 1, radnim danima od 8 do 19 a subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

U DZ „Barajevo”, Svetosavska 91, radnim danima i subotom od 8 do 14 časova, „sinofarm”, „fajzer” i „sputnjik” vakcinom za treću dozu.

(Tanjug)

