Večeras promena vremena: Evo kada će prestati jaki udari vetra

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno i suvo, a samo u Timočkoj Krajini oblačno i tmurno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području jak i olujni.

Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 3 stepena, saopštio je RHMZ.

U toku noći na jugu i jugozapadu novo naoblačenje mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno i suvo. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 9 stepeni.

U sredu oblačno i vetrovito mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni.

Od četvrtka se očekuje slabljenje vetra. U četvrtak uglavnom suvo, a u petak i za vikend prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Početkom naredne sedmice suvo sa dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovo doba godine.

RHMZ upozorava da će tokom prve dekade decembra u košavskom području duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata povremeno i sa orkanskim udarima.

Udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 28 m/s (do 100 km/h), a na području Beograda do 60 km/h (17 m/s).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.