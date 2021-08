Veliki požar na deponiji u Topoli

BEOGRAD – U okviru izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada i Subotice, na teritoriji opštine Zemun gradi se nova železnicka i drumska infrastruktura.

Na deonici Beograd Centar-Stara Pazova projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija građevinske i elektrotehničke infrastrukture sa podizanjem brzine na deonici Beograd Centar-Batajnica do 120 kilometara na sat, a od Batajnice do Stare Pazove do 200 kilometara na sat.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.