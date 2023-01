Veliko interesovanje za turijske kobasice na beogradskoj Đeram pijaci

BEOGRAD – Čuvene turijske kobasice, koje se pripremaju po posebnom receptu, danas su stigle na beogradsku „Đeram“ pijaci u okviru međunarodnog festivala kobasica koji se svake godine održava u bačkom selu Turija kod Srbobrana, a ljubitelji svežih i suvih kobasica formirali su redove kako bi mogli da ih probaju i kupe.

Željko Pupić Iz Udruženja kobasicijada Turija kaže za Tanjug da je intesovanje veliko i da će se turijska kobasica naći u narednim danima na štandovima pijaca u Somboru, Subotici i Novom Sadu.

„Interesovanje Beograđana za turijsku kobasicu je veliko, od jutra se stvaraju redovi“, kazao je Pupić.

On je naveo da će 25. februara, na manifestaciji u Turiji, biti predstavljena kobasica dužine 2.039 metara i podsetio da je zbog dužine ta kobasica ušla i u Ginisovu knjigu rekorda.

Naveo je da će Beograđani tokom današnjeg dana moći da se odluče između suve i kobasice na roštilju, dodajući da se ona delom sprema po posebnom receptu, otkrivenom pre 39 godina.

„Za pravljenje ovakvih kobasica potrebno je kvalitetno meso, slanina, kvalitetna paprika, so, biber, beli luk, a detaljni recept nećemo otkrivati, ali za pripremu treba sve kvalitetno i prirodno“, kazao je Pupić.

On je podsetio da u Turiji počinje tradiconalna manifestacija „Kobasicijada“ 24. februara i da će trajati do 26. februara, te da će tokom nje biti predstavljena najduža kobasica.

„Pozivam sve ljude dobre volje, Beograđane i sve iz Srbije da dođu kod nas na manifestaciju“, naveo je Pupić.

Neki od građana koji su čekali u redu kako bi kupili turijsku kobasicu rekli su za Tanjug da nisu hteli da propuste priliku da probaju i pazare taj specijalitet, jer se ne dešava često da bude na prestoničkim pijacama.

Starija Beograđanka je rekla da nikada ranije nije probala tu kobasicu, ali da je čula sve najlepše o njoj i da je poranila na pijacu kako bi se sama uverila u to.

Njen sugrađanin je naveo da je pre nekoliko godina u Turiji probao tu kobasicu i da je kvalitetom opravdala njegova očekivanja, te je iskoristio ovu priliku da ih ponovo kupi.

„Kobasica je specifična u odnosu na druge, verovatno zbog različite pripreme, veoma je ukusna“, kazao je on.

Jedan stariji muškarac je rekao da je čuo za kobasicijadu u Turiji i to koliko je ukusna kobasica, pa je hteo da i sam proba.

„Prvi put dolazim ovde i iskoristio sam priliku da probam te kobasice, čuo sam da su ukusne“, naveo je on.

(Tanjug)

