Verski analitičar očekuje da Porfirije neće dopustiti da se crkva poistoveti s režimom

Verski analitičar Vladimir Veljković izjavio je da očekuje da će Porfirije, danas izabrani patrijarh Srpske pravoslavne crkve, „imati mudrosti da zadrži autonomiju crkve i da se crkva neće u potpunosti poistovetiti sa režimom, jer je to sada najvažnije“.

„Kako su pisali i tabloidi, očigledno je da je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije imao podršku režima u Srbiji, ali smatram da će biti svestan toga, kao i opasnosti za autonomiju Crkve koje odatle mogu proisteći, te da će pokazati nezavisnost u nekim pitanjima u odnosu na aktuelni režim“, rekao je Veljković za agenciju Beta.

Veljković smatra da bi neka druga ličnost, naročito u sadašnjoj političkoj situaciji i u Srbiji, i u regionu, imala „više uspeha“, medjutim, smatra da to ne mora da znači da će novi patrijarh „u svemu aktuelnoj vlasti“.

Ipak, on je ocenio da je očigledno da je izabran episkop koji se proteklih meseci ubrajao u episkope koji su imali razumevanja za trenutnu vlast u Srbiji, a „bilo je i više nastupa prethodno episkopa, a sada patrijarha Porfirija koji su to potvrdjivali“.

„Mislim da medju episkopatom nije preovladalo mišljenje da se dodje do kompromisnog rešenja da ne bude izabran patrijarh koji je u javnosti percipiran na taj način, ali to se nije desilo“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, za sada nema nekih drugih komentara na izbor patrijarha, a još uvek nema nikakvih komentara o tome kako se glasalo, da li je sve proteklo u redu i ako tako i ostane, „možemo smatrati da je izbor mitropolita Porfirija zapravo izbor episkopa Srpske pravoslavne crkve.

(Beta)

