Veselinović: Efikasan javni prevoz uslov razvoja Beograda

BEOGRAD – Kandidat za gradonačelnika Beograda ispred Koalicije „Moramo“, Dobrica Veselinović, izjavio je danas da je efikasan i kvalitetan javni prevoz uslov uspešnog funkcionisanja velikih gradova i da je plan za dobar grad plan prema kome se krećemo za 30 minuta od kuće do posla javnim prevozom.

Veselinović kaže da se građani, zbog nedostatka alternative kretanju kroz grad u vidu javnog prevoza, kreću privatnim automobilima, dok se u Beogradu na gradski prevoz troši nešto manje od 30 odsto ukupnog budžeta, navedeno je u saopštenju.

„Plan pokreta Ne davimo Beograd i koalicije ‘MORAMO za dobar grad’ je da uloži u javni prevoz, da obezbedi efikasan i održiv javni prevoz kako bi se ponudila alternativa privatnim automobilima, a pored toga da uloži u javne garaže i širenje zone parkiranja kako bi ljudi imali gde da se parkiraju vozila“, kazao je Veselinović.

„Koalicija ‘MORAMO’ uvešće javni prevoza koji će biti dostupan svima, izgraditi metro po meri građana, učiniti da trotoari i raskrsnice postanu prohodni, organizovati bolji parking, prošititi mrežu biciklističkih staza i obezbediti da saobraćaj u prestonici bude bezbedan“, poručio je Veselinović.

On je, kako se navodi u saopštenju, pozvao Aleksandra Šapića da, umesto praznih reči o unapređenju javnog prevoza, objasni šta je to sprečavalo Srpsku naprednu stranku da do sada reši problem saobraćajnih kolapsa u Beogradu.

„Svi mi svakodnevno snosimo posledice katastrofalnog upravljanja GSP-om, koje je dovelo do toga da nam je javni prevoz na izdisaju“, zaključio je Veselinović.

(Tanjug)

