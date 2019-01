Vesić očekuje veću zaradu nego za doček 2018.

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Goran Vesić očekuje značajno veću zaradu od dočeka nove 2019. nego prošle godine, jer je, kaže, za oko 17 odsto povećan broj turista u glavnom gradu u odnosu prošlogodišnje praznike.

Vesić je za Tanjug rekao da će tačni podaci o prihodima biti poznati 1. februara, kada se završi manifestacija „Beogradska zima“.

Podsetio je da je Beograd od novogodišnjih praznika 2018. godine ukupno prihodovao 30 miliona evra uključujući restorane, hotele, kao i priliv u gradski budžet.

Vesić navodi da je ono što je za sada izvesno da nema više slobodnih mesta ni u hotelima, ni u restoranima za doček Nove godine i da se pokazalo da je dobro što je Grad organizovao bogat i raznovrstan program za tri dana dočeka.

Izveštaji iz gradskih hotela, kaže Vesić, pokazuju da je produžen boravak gostiju u Beogradu bar za dan i da primat po broju turisti i za Novu godinu preuzimaju gosti iz Turske.

„Kineski turisti su već na trećem mestu i približavaju se drugom mestu, a za Novu godinu imamo nešto veću posetu ljudi iz regiona, posebno iz Slovenije“, rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je naveo da je od januara do oktobra ove godine Beograd posetio veći broj turista nego za čitavu prošlu godinu.

„Očekujemo porast turista za 17 i 18 odsto i možemo da očekujemo da će biti i veći prihod. Kakvi će tačno prihodi biti, to ćemo znati 1. februara kada budemo podvukli crtu, kad se bude završila Beogradska zima i kada budemo imali tačne podatke koliko je turista boravilo u Beogradu tokom decembra i januara“, kaže Vesić.

Brojne stanovnike Beograda i goste glavnog grada 30. decembra zabavljaće di džejevi, u novogodišnjoj noći moći će da uživaju u koncertu Saše Kovačevića, Harisa Džinovića, Momčila Bajagića i nastupu Dejana Petrovića i njegovih trubača, dok je za 1. januar 2019. planiran koncert klasične muzike.

U Turističkoj organizaciji Beograda kažu da je novogodišnji program u Beogradu sve bolji, a grad svake godine sve lepši, te da se nastoji da manifestacije tokom praznika privuku što veći broj posetilaca.

„Programi su sad postali mnogo disperzivniji. Tu su godinama unazad novogodišnji koncerti, ali je svakako važno da u tih mesec, odnosno dva meseca ponudite brojne manifestacije koje će tu sezonu zimskih praznika produžiti“, rekao je za Tanjug v.d. direktora Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.

Kako je naveo, decembar i januar su meseci zimskih slavlja i Beograd je u tom smislu specifičan grad u Evropi, jer obeležavamo dve nove godine i dva Božića.

„Nekako se taj duh prenese na beogradske ulice i to naši gosti koji dolaze bilo da su iz regiona ili Evrope i citavog sveta vide i osete na ulici“, kaže Popović i dodaje da je to i razlog zašto je glavni grad Srbije privlačan za goste.

Beograd je, kaže, postao jedan od evropskih turističkih destinacija u koju dolaze gosti iz celog sveta različitih starosnih dobi, obrazovanja, zanimanja i interesovanja.

„Ne možemo generalizovati i staviti u nekakav položaj samo jednu atrakciju ili samo jednu grupu gostiju, jednu ciljnu grupu“, rekao je Popović i istakao da Beograd sada već ima toliko gostiju da se mora malo ozbiljnije pristupiti analizi kad se govori o tome iz kojih zemalja nam dolaze turisti.

Kako je rekao, skoro 50 odsto su gosti iz evropskih zemalja, od toga značajan deo čine gosti iz zemalja EU.

„Sve su to činjenice koje govore u prilog tezi da je Beograd postao razvijena turistička destinacija i da Beograd moze očekivati narednih godina bar ovakav dvocifreni rast broja turista koji je imao do sada“, kaže Popović.

Naveo je i da je u Beograd u prvih pet meseci ove godine bilo 130.000 noćenja više nego što je statistika zabeležila.

(Tanjug)