Vinča: Nezadovoljni oni kojima odgovara sistem bez kontrole

BEOGRAD – Da li će Laboratorija za atomsku fiziku (LAF) moći da se otcepi od Instituta Vinča, kako nameravaju, znaće se tek posle konstitutivne sednice Upravnog odbora Instituta, u čijoj su nadležnosti takve odluke.

U Ministarstvu prosvete kažu da takva inicijativa može da potekne samo od UO, a ne od laboratorija pojedinačno, dok direktorka „Vinče“ poručuje da je reorganizacija poželjna, ali da prethodno moraju da se reše imovinsko – pravni odnosi i dugovanja.

U molbi upućenoj Ministarstvu prosvete zaposleni u LAF-u traže administrativno i finansijsko odvajanje Laboratorije od Instituta, jer je, kako su naveli, naučno-istraživački rad „ugrožen do krajnjih granica“.

Još su predložili resornom ministarstvu formiranje nove firme – Instituta za kompleksne sisteme Vinča.

Državni sekretar Ministarstva prosvete prof. Vladimir Popović kaže da je „Vinči“ potrebna reorganizacija zbog nagomilanih problema i da je prevaziđen model po kome je Institut do sada funkcionisao, ali i da to ne može da se radi parcijalno i to zato što je neko nezadovoljan.

Institut Vinča je, kako kaže, skup laboratorija od kojih su neke čisto naučne, neke čisto komercijalne, a neke mešavina naučne i tržišne, te da loše funkcionišu kao celina.

„Mi ćemo sačekati da nam UO da predlog kompletnog modela reorganizacije Instituta, a ne da se ovako parcijalno radi. Šta znači odvajanje jedne laboratorije? To mora planski da se uradi, a ne ako je neko nezadovoljan“, rekao je Popović za Tanjug.

Direktorka Instituta dr Milica Marčeta Kaninski kaže je pozitivno što su zaposleni u LAF-u prepoznale potrebu za reorganizacijom, ali je neophodno prethodno rešiti imovinsko pravne odnose i utvrditi dugovanja svake organizacione jedinice.

Kako kaže, „Vinča“ je morala zbog nenamenskog trošenja novca te laboratorije da vrati Ministarstvu prosvete 3,8 miliona dinara za 2017. godinu.

„Novac smo vratili, jer su u toj laboratoriji podizane plate istraživačima od novca koji je predviđen za režijske troškove – struju, vodu, grejanje…“, naglasila je ona.

Marčeta Kaninski kaže da je Institut vratio i novac za naknade koji je LAF utrošio, a nije prijavio da naučnici kojima je bio namenjen više ne rade novac za naučnike koji više ne rade na projektima.

Inicijativa LAF-a će biti razmatrana na sednici Upravnog odbora.

Institut je dobio novi UO, a konstitutivna sednica očekuje se ovog meseca. Odluka će biti doneta na osnovu mišljenja Naučnog veća.

Da Institut ne funkcioniše dobro ukazali su i državni revizori, koji kontrolisali njegov rad skoro cele 2017. godine i utvrdili brojne nepravilnosti, kao što je nenamansko trošenje budžetskog novca i nenamensko uvećanje zarada u 2016. godini.

Marčeta Kaninski podseća da je ona na čelo „Vinče“ došla krajem 2017. godine, da je sačekao izveštaj DRI o brojnim nepravilnostima i da joj je pripala nezahvalna uloga da poslovanje za 90 dana uvede u zakonski okvir, te u tome vidi razlog nezadovoljstva pojedinih organizacionih jedinica.

Upitana da li je tačno da je suprugu povećala platu, kako su pisali mediji, ona je rekla da su plate zaposlenih uređene Pravilnikom, i da su državni revizori potvrdili da za godinu dana njenog mandata nije bilo nenamenskog trošenja novca.

„Ukoliko kolege sumnjaju u ispravnost mojih odluka, treba to da dostave na preispitivanje UO. Pošto ga oni nisu podneli, ja ću ga podneti i zamoliti UO da oni ubuduće utvrđuju platu za mene, ali i za mog partnera“, kaže za Tanjug Marčeta Kaninski.

Podseća da je reorganizacija Vinče pokušavana više puta, ali da je to uvek izazivalo brojne potrese i nezadovoljstvo, te se odustajalo od toga, ali da je sada došao trenutak da „te potrese moraju da izdrže“.

Jedan od rukovodilaca u Vinči Predrag Popović kaže da su nezadovoljni pojedinci ili grupe koji žele da se zadrži postojeće stanje i koji ne mogu da se prilagode novom načinu rada.

„Pojedini direktori organizacionih jedinica zagovarali su hibridni holding, otvarano je po nekoliko računa u tim organizacionim jedinicama, izvan kontrole direktora Instituta“, pojašnjava on.

On tvrdi da su direktori pojedinih organizacionih jedinica fingirali putovanja u inostranstvo, imali su „mrtve duše“ na projektima, i da je to sve zabeleženo u izveštaju DRI.

„Nezadovoljni su oni kojima odgovara sistem bez kontrole“, naglasio je on.

Snežana Pajović iz Instituta Vinča kaže da otpor pojedinih kolega dolazi zbog zbunjenosti, straha i nesnalaženja u reorganizaciji i novom vođenju naučne politike.

„Institut koji ima toliko delatnosti zahteva reorganizaciju. U okviru reorganizacije status pojedinih jedinica se menja i mi se tome mormo prilagoditi“, rekla je ona i podsetila da je Vinča prošle godine postao Institut od nacionalnog značaja.

