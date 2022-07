Virusom Zapadnog Nila zarazeni komarci na tri BG opstine

BEOGRAD – Na području opština Barajevo, Palilula i Surčin na šest lokacija otkriveni su komarci zaraženi virusom Zapadnog Nila, upozorila je danas rukovodilac službe za laboratorijska ispitivanja, Sektora ekologije i unapređenja životne sredine Gradske čistoće Milica Rajković.

Ona je kazala za Tanjug da Gradska čistoća detekciju virusa Zapadnog Nila radi od aprila meseca na komarcima iz roda Kuleks i da se virus prvi put pojavio na tritoriji Palilule sredinom juna.

„Naše ekipe postavljaju klopke za monitoring iz kojih se prebrojavaju uzorci komaraca, poliraju i to ide na analizu PCR metodom koja je senzitivna i vrlo specifična, tako da detektujemo RNK genom virusa“, objasnila je Rajkovićeva.

Ona je istakla da moraju da postoje posebni klimatski uslovi da bi došlo do razvitka virusa i to da spoljna temperatura u kontinuitetu pet do sedam dana bude između 25 i 30 stepeni.

Istakla je da su rezervoari za virus Zapadnog Nila ptice i konji, a da ih na ljude ubodom prenose komarci.

Prvi simptomi da je čovek zaražen ovim virusom su povišena temperatura, osip u predelu grudi, malaksalost, bol u mišićima i blaga nestvestica, navela je Rajković.

Upozorila je da je neophodno obratiti se lekaru odmah nakon pojave prvih simptoma, jer virus Zapadnog Nila može da izazove upale mozga – meningitis i encefalitis, koje zahtevaju bolničko lečenje.

Na pitanje kako se zaštititi od zaraze, Rajković je kazala da ljudi pre svega treba da izbegavaju skupljanje organske vode u svojim dvorištima, jer je to pogodno tle za razmnožavanje komaraca.

„Molimo sugrađane da iz svojih dvorišta otklone čantre sa vodom, stare gume i vodena područja, po mogućstvu stave komarnike i prilikom boravka u prirodi koriste dugu odeću i sredstava koja štite od ujeda komaraca“, rekla je ona.

Rajković je navela da Sektor ekologije i unapređenje životne sredine od marta meseca radi larvicidni tretman kojim se suzbijaju larve komaraca u rekama i kanalima na području Beogada.

Takođe, kazala je da se odrasli komarci tretiraju sa zemlje i iz čamaca hladnim i toplim zamagljivačima, a da se trenutno razmatra da li će ove godine biti prskanja komaraca i iz aviona.

Ona je dodala i da Batut, koliko je upućena, za sada nije objavio da ima registrovanih slučajeva zaraženih ljudi virusom Zapadnog Nila.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.