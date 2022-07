Više desetina meštana Pakovraća okupljeni čekali sudske izvršitelje, odbijaju iseljenje iz …

Nekoliko desetina meštana sela Pakovraće kod Čačka okupili su se danas pored trase autoputa Preljina-Požega koja prolazi kroz njihovo selo kako bi sprečili sudske izvršitelje da ih isele iz njihovih kuća i sa imanja koje im je država oduzela zbog izgradnje autoputa, a još uvek nije isplatila.

Okupljeni meštani, medju kojima je bilo i starih ljudi i dece, rekli su agenciji Beta da su imali saznanja da će sudski izvršitelji danas doći da ih prinudno isele i da su se zato okupili jer odbijaju da napuste kuće i imanja dok im ne budu isplaćeni.

Prema rečima jednog od nezadovoljnih meštana Miloša Nikolića, 15 domaćinstava u Pakovraću se sudi sa državom zbog oduzimanja kuća za potrebe izgradnje trase autoputa jer nisu bili zadovoljni sa ponudjenom cenom, a kako je rekao mnogo više domaćinstava se sudi zbog oduzimanja zemlje.

„Dražava je morala prvo da isplati eksproprisanu zemlju i kuće, da raseli stanovništvo pa tek onda da počene izgradnju autoputa, a ne da nas tera sada iz kuća koje nam još uvek nisu plaćene i mi nemao gde da odemo“, rekao je Nikolić agenciji Beta.

On je dodao da je meštanima Pakovraća ponudjeno od 50 do 200 dinara po metru kvadratnom za oduzetu zemlju koja se nalazi na trasi autoputa, dok su, prema njegovim rečima, gradjani kojima je zbog izgradnje autoputa oduzeta zemlja na drugim lokacijama dobijali i po 1.400 do 1.700 dinara po kvadratu.

On je dodao da za novac koji se dobija za uzete kuće i imanja nije moguće kupiti nove kuće i novu zemlju iste površine.

„Cena kvadrata je ‘skočila’ u odnosu na cene od pre dve godine kada je uradjena procena naših imanja – kuća i zemlje koje nam se oduzima“, rekao je Nikolić.

Okupljeni meštani Pakovraća rekli su da iz kuća neće izaći dok im ne budu isplaćene u celosti i gradjevinski objekti i zemljište i biljne kulture koji im se oduzimaju.

Sudski procesi nezadovoljnih meštana Pakovraća zbog eksproprisane zemlje traju dve godine i prema njihovoj oceni, oni se „neopravdano odugovlače“.

Nezadovoljni meštani Pakovraća najavili su da će se i narednih dana okupljati pored trase autoputa u tom selu.

(Beta)

