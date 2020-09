Više od 25 miliona evra na ime tužbi za preplaćene vrtiće

BEOGRAD – Do kraja sledeće godine Grad Beograd će, na ime tužbi za preplaćene vrtiće, roditeljima isplatiti još oko milijardu dinara, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

On je naveo da je do sada na račune roditelja, koji su u periodu od 2008. do 2013. godine vrtić plaćali duplo više od propisane cene, uplaćeno 3,157 milijardi dinara, odnosno više od 25 miliona evra.

(Tanjug)

