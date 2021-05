Viski jeftiniji, rakija skuplja: Novi zakon o akcizama

Vlada Republike Srbije usvojila je u četvrtak Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama, kojim se predlaže da se sva jaka alkoholna pića, nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, oporezuju prema procentu čistog alkohola u tom gotovom proizvodu. To može da dovede do promene cena alkoholnih pića u Srbiji.

Predložena zakonska rešenja mogu dovesti do porasta cena rakije i pada cene viskija.

„Predložene zakonske izmene mogu stvoriti veće troškove privredi i građanima – konzumentima jakih alkoholnih pića (rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda), s obzirom na to da će predložena zakonska rešenja najverovatnije uticati na povećanje maloprodajnih cena ovih akciznih proizvoda, kao i uvećanje poreske obaveze po osnovu akcize i poreza na dodatu vrednost. S druge strane, privredi i konzumentima jakih alkoholnih pića (rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina i ostala jaka alkoholna pića) stvara se okvir za potencijalno umanjenje troškova koje mogu imati za posledicu smanjenje maloprodajnih cena ovih akciznih proizvoda“, ocenjuje Ministarstvo finansija, a prenosi N1.

Akciza na viski, koja se sada plaća 348,17 dinara po litru po usvajanju novog zakona biće 185 dinara. Ovo pod uslovom da je reč o viskiju sa udelom alkohola od 40 odsto. Isti nivo akciza važiće i za sva druga jaka alkoholna pića sa ovolikim procentom alkohola. To će, posledično, dovesti do pada cene viskija, ali i do poskupljenja drugih alkoholnih pića koja imaju visok udeo alkohola, poput nekih rakija, a sada su opterećena nižom akcizom od 136,62 dinara.

Trenutno, zakon predviđa pet različitih nivoa akciza – dva će i dalje ostati ista i obračunavaće se po litru.

Jedno je akciza na pivo od 26,44 dinara, a drugo akciza na „ostala niskoalkoholna pića“, a to su ona sa udelom alkohola od 1,2 do najviše 15 odsto, gde spadaju i vina, kao i razni „sajderi“ za koje će akciza i dalje biti – 23,14 dinara za litar.

Sada se na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda naplaćuje akciza od 136,62 dinara po litru.

Akciza za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, gde spada i viski, naplaćuje se u iznosu od 348,17 dinara po litru pića, dok se za ostala jaka alkoholna pića, van pomenutih kategorija, naplaćuje akciza od 223,67 dinara za litar.

Po novom se obračun potpuno menja i računa se po principu – akciza na 100 litara (jedan hektolitar) čistog alkohola je 46.250 dinara.

Ako je „jačina“ nekog pića 40 odsto, to znači da na jedan litar pića ima četiri decilitra čistog alkohola, odnosno na 2,5 litara pića ima jedan litar čistog alkohola. Dalje, to znači da 100 litara čistog alkohola ima u 250 litara pića, što nosi akcizu od 46.250 dinara. Po litarskoj flaši tog pića ovaj namet iznosi 185 dinara. I tako će biti za sva pića sa udelom alkohola od 40 odsto.

Jasno je da će akciza na određeno piće biti veća, što je procenat čistog alkohola u njemu – viši.

Zakonopisac – Ministarstvo finansija, je to ovako definisao: „Akciza na jaka alkoholna pića plaća se u iznosu od 46.250,00 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20 stepeni, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu“.

