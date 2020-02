Vladika Grigorije: Nisam tražio intervju za list Blic, ne govorim ništa ako me niko ne pita

Vladika Grirorije kazao je da nije tražio intervju za list Blic, koji nije objavljen u nedelju kako mu je rečeno iz te redakcije, i da on „ne govori ništa, ako ga niko ne pita“.

Vladika Grigorije je u intervjuu za list Danas, u izdanju za utorak, naveo da nema nameru da „pravi neku revoluciju“ već da samo želi da misli i da kaže ono što misli.

„Objasnio sam im da me je njihov urednik zvao, zahvalio se, rekao da nosi tekst u štampariju i da će izaći u nedeljnom broju na tri strane. Umesto toga izašle su slike metroa, a na početku, njihovom nepažnjom, ostao deo mog intervjua. Ne možemo biti toliko naivni, uz svu dobru volju, i reći da je u pitanju greška“, kazao je vladika Grigorije.

Danas podseća da je vladika Grigorije, episkop dizeldorfski i cele Nemačke, dao intervju Blicu koji je u poslednjem momentu povučen iz štamparije i u nedelju kad je trebalo da bude objavljen, nije ugledao svetlost dana.

On je dodao da, ukoliko iz te redakcije odluče da objave intervju, treba da ga pitaju, ali da će im na to odgovoriti da „sada to nema smisla niti potrebe“.

„Ne mogu da verujem da su ljudi dotle došli, da izbace intervju. Ne znam ni šta je u njemu bilo toliko strašno“, rekao je vladika i dodao da je 90 odsto onoga što je rekao bilo njegovo sagledavanje situacije u Crnoj Gori i da je zbog te teme pristao da da intervju.

„Po mom skromnom mišljenju, čak sam bio suzdržan i veoma pažljiv. Nisam pominjao nikakva imena, ali jesam vlast u Beogradu. Valjda se to ne sme“, naveo je on.

Vladika Grigorije je kazao da mu je neko rekao da su „mnogi davali intervjue i iz sve snage, mnogo jače od njega kritikovali režim u Beogradu“ i ocenio je da je „neko tamo rekao da je on (vladika) opasan“.

„Ne znam šta mislim o tome niti se osećam kao ‘opasan’. Tužno bi bilo ako nema nikog opasnijeg od mene“, rekao je vladika Grigorije.

Redakcija Blica je, odgovarajući na pitanje lista Danas o skidanju tog intervjua u poslednjem trenutku, saopštila da je došlo do nesporazuma i da ću intervju sa vladikom izaći u ponedeljak 2. marta, u sklopu ekskluzivnog sadržaja i novog projekta koji ta redakcija tada pokreće.

„Intervju, dakle, nije skinut i samo je jedan u nizu razgovora sa vladikom koji smo dosad uradili. Žao nam je što je došlo do nesporazuma. Blic je poznat kao medij koji poštuje svoje sagovornike i tako će biti i ubuduće“, naveli su iz redakcije Blica.

(Beta)