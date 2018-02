VOICE: Alibunar u još većem mraku nakon sanacije rasvete vredne više od 100 miliona

Iako se za sanaciju ulične rasvete Opština Alibunar zadužila kod banke za 100 miliona dinara, ta opština, jedna od najsiromašnijih u Vojvodini, a čiji je gradonačelnik nedavno završio i u pritvoru, sada je u još većem mraku nego pre sanacije, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

„Bilo je reči o tome kako će nakon sanacije ulične rasvete biti slabije osvetljenje noću, posle 22 časa do ujutru, kako bi se štedelo. Medjutim, kod nas je tako i predveče i uveče, ulice su mračne i selo izgleda kao da u njemu nema života“, kazali su za VOICE (www.voice.org.rs) gradjani Alibunara.

U Opštini su za VOICE potvrdili da posao sanacije rasvete jeste radjen zbog toga da bi se struja uštedela, ali nisu znali da odgovore na pitanje kolika će biti ušteda kada projekat bude realizovan.

Sagovornici VOICE-a, koji su upućeni u pojedinosti projekta rekonstrukcije ulične rasvete, tvrde da, ako se u obzir uzmu realni troškovi za materijal i radove, računica pokazuje da alibunarska opština nije trebalo da potroši više od četvrtine planiranog iznosa, pa postavljaju pitanje gde je otišao, odnosno gde će otići ostatak para.

Ugovor o investicionom kreditu na 100 miliona dinara sklopljen je u avgustu 2016. godine, a sa Komercijalnom bankom ga je potpisao predsednik Opštine Predrag Belić.

Za projekat sanacije ulične rasvete Alibunaru prošle godine i Pokrajinska vlada je dala 22,7 miliona dinara što je, kako se navodi na opštinskom sajtu, ujedno i najveći dodeljeni iznos u Vojvodini za oblast energetske efikasnosti.

Predsednik opštine Alibunar Predrag Belić, funkcioner Srpske napredne stranke, uhapšen je 18. decembra prošle godine zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i, prema navodima MUP-a, oštetio budžet Srbije, Vojvodine i lokalne samouprave za blizu 250 miliona dinara.

Odmah po puštanju iz pritvora, Belić je prisustvovao svetosavskoj proslavi u osnovnoj školi u mestu Nikolinci, kao predsednik Opštine.

Da on i dalje vodi Alibunar, VOICE-u je potvrdjeno u njegovom kabinetu, a tako piše i na internet prezentaciji te lokalne samouprave.

MUP je, nakon privodjenja Belića, saopštio da je on 2015. godine u svojstvu odgovornog lica Opštine propustio da donese odluku o raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, čime je, kako je navedeno, onemogućio realizaciju godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

VOICE navodi da poljoprivredno zemljište u opštini Alibunar nije uopšte licitirano 2015. i 2016. godine, ali to nije značilo da za to vreme nije bilo obradjivano.

„Naprotiv, gotovo sve njive imale su ilegalne gazde. Pre dve godine, kada se povela priča o zloupotrebi državnih njiva, za manji deo uzurpiranih oranica u alibunarskoj opštini prijavili su se uzurpatori pa su poljočuvari otkrili 600 hektara u ovoj opštini. Medjutim, šta je sa ostatkom od ukupno 10.327 hektara koji nisu otišli u arendu, a koji su obradjivani, javnost nije uspela da sazna jer, predsednik opštine je ponovo u fotelji, a zvaničnog saopštenja o postupku koji je vodjen protiv njega – nema“, piše VOICE.

Kako su ranije prenosili mediji, Predrag Belić je bio hapšen i u policijskoj akciji „Sablja“ 2003. godine, zbog sumnji na dilovanja droge i iznude.

Mediji su navodili da je on bio i u zatvoru dva puta, po pravnosnažnim presudama zbog pretnji i ugrožavanja bezbednosti.

