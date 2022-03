Vojislav Rodić: Postavlja se pitanje gde je granica između cenzure i slobode na mreži

On je to rekao za Tanjug povodom pitanja koje se nametnulo u javnosti – gde je granica između cenzure i slobode mišljenja na društvenim mrežama, kao i to da li se prvobitna uloga društvenih mreža o plasiranju slobodnog mišljenja vremenom izgubila.

To pitanje pokrenuto je nakon što su ruske vlasti blokirale društvene mreže Fejsbuk, Instagram i Tviter zbog širenja lažnih vesti, poziva na nasilje i širenja mržnje prema ruskim građanima, a zatim je i Vrhovni sud u Brazilu na nekoliko dana suspendovao društvenu mrežu Telegram koja nije reagovala na njihov poziv da ukloni pojedine sporne sadržaje.

(Tanjug)

