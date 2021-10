Vojna fabrika iz Trstenika napravila novo robotizovano borbeno vozilo

Vojna fabrika Prva petoletka iz Trstenika (PPT) napravila je prototip nove varijante domaće daljinski upravljane borbene platforme pod nazivom „Mali Miloš“, koja za razliku od prethodne verzije ima teški mitraljez i lansere protivoklopnih raketa.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, novi „Mali Miloš“ ima mitraljez kalibra 12,7 milimetara, za razliku od starije verzije koja je imala oružje kalibra 7,62 milimetra. Prva verzija je imala bacač granata od 40 milimetra dok nova ima dva protivoklopna raketna lansera M79 Osa.

„Agresivni marketinški pristup domaće odbrambene industrije industrije neretko koristi vojne vežbe za prikaz sredstava koja su u nekoj od faza razvoja i testiranja. Na nizu vežbi prošle i ove godine platforme su koristili pripadnici 72. brigade za specijalne operacije… Najavljeno je da će fabrika PPT Namenska iz Trstenika koja je izradila prototipove i nultu seriju platforme uskoro da krene u punu serijsku proizvodnju“, navodi se u tekstu.

Portal podseća da je prilikom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj fabrici iz Trstenika u neformalnom razgovoru sa menadžmentom pomenuto da su potrebe Vojske Srbije od 50 do 100 takvih platformi, naoružanih u raznim verzijama sa mitraljezima različitih kalibara i raketama.

Alternativna namena, koja je kasnije postala osnovna u projektu, bila je podrška u izvidjanju, nadgledanju i vatrenom dejstvu u nebezbednim zonama u urbanim uslovima i složenom terenu.

Sistem za kontrolu vatre ima kameru sa zumom koji povećava do 30 puta i omogućava da se čovek prepozna na daljini do 1000 metara. Noćna termalna kamera ima termalni zum sa povećanjem do četiri puta. Čoveka se noću može da prepozna na daljinama do 450 metara. Laserski daljinomer ima domet do dva kilometra a sistema ima i meteo senzor za merenje brzine i azimuta vetra.

Sa komandnog pulta platforma može da se kontroliše kada se posluga nalazi iza zaklona ili medju zgradama na udaljenosti do 500 metara a u urbanim uslovima, ako postoji vizuelni kontakt izmedju pulta i platforme domet je do 1,5 kilometra. Na otvorenom terenu Miloš može da se kontroliše na udaljenosti do tri kilometra ili sa retranslacijom signala letelicama do 10 kilometra.

Autonomija kretanja zavisi od uslova i terena i načelno iznosi do dva sata u kretanju, osmatranju i gadjanju u složenim terenskim uslovima. U stalnom kretanju može da bude 2,5 kilometra, u osmatranju i gadjanju osam sati.

Posebna varijanta Miloš-L predvidjena je za prevoz logističkih potreba kao što su rančevi, municija, hrana i voda i alternativno prevoz ranjenika. Umesto borbene turele na toj varijanti je nadgradnja izvedena kao tovarni prostor korisne nosivosti od 200 kilograma.

Primarna namena za ovo vozilo u 72. brigadi je vatrena podrška u protivterorističkim dejstvima u urbanim uslovima na udaljenosti dometa naoružanja do 800 metara.

„O cenama Malog Miloša na sajmu razgovarali su predsednik Vučić, ministar odbrane Nebojša Stefanović i njegov pomoćnik Nenad Miloradović i novinari su saznali da original model orijentaciono košta 120.000 evra sa naoružanjem, a novi oko 200.000 evra. Za novu varijantu sa ruskim raketama Kornet prirodno troškovi će biti znatno veći jer mora da se plati i lanser i mehanizam tog sistema“, dodaje se u tekstu na tom portalu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.