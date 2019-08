Vojvodjanska banka: Posetioci na festivalu Just Out učili o streličarstvu od najboljih streličara

Posetioci Medjunarodnog viteškog festivala Just Out od 23. do 25. avgusta kod manastira Manasija u Despotovcu, imali su priliku da se druže i nauče više o streličarstvu od najboljih srpskih streličara, saopštio je danas glavni partner festivala Vojvodjanska banka.

Tokom ta tri dana, kako se navodi, banka je organizovala niz aktivnosti u okviru dečjeg sela, a druženje sa sportistima je realizovano u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije.

Just Out festival je manifestacija koja se organizuje u znak sećanja na 600 godina od kada je despot Stefan Lazarević sagradio manastir Manasiju.

Na festivalu je, kako se navodi, bilo više od 600 učesnika pod srednjevekovnom opremom iz 25 zemalja sveta, dok je prema trenutnim procenama više od 100.000 ljudi posetilo festival.

„Vojvodjanska banka sa velikim zadovoljstvom nastavlja svoju tradiciju podrške inicijativama koje imaju za cilj očuvanje bogate nacionalne kulturne baštine“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je taj festival na mapi kulturnih dogadjaja u zemlji i regionu dobio važno mesto za veoma kratko vreme.

„Kao zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije želeli smo da olimpijske vrednosti zajedno sa viteštvom približimo deci i podsetimo ih šta to sve predstavlja. Upoznavanjem sa srednjovekovnim stilom života deci se na najlepši način približava jedna važna epoha“, izjavio je član Izvršnog odbora Vojvodjanske banke Nenad Bungin.

Ove godine, kako se navodi, Beli Orlovi, vitezovi iz Srbije, domaćini su viteškim timovima koji su svojom viteškom opremom i veštinama demonstrirali srednjevekovno borenje, kao i ondašnji način života.

„Svi podjednako uživaju u borbama, viteštvu, pravilima borbe koja se zasnivaju na časti i junaštvu. Ovako koncipiran Festival povezuje ljude i vraća im nadu u zajedništvo i čovekoljublje“, rekao je direktor Festivala Just Out Vladimir Blagojević.

(Beta)