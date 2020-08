Vozači, oprez: „Drumska mafija“ ponovo vreba na srpskim auto-putevima

U Srbiji je u toku sezona letnjih odmora i putovanja, što će pokušati da iskoristi takozvana „drumska mafija“, upozorava generalni sekretar AMSS Milan Nikolić.

Kako je rekao za TV Prva, na auto-putevima u Srbiji često se namerno nađu predmeti kako bi se izazvala nesreća, a vozači obično ne primete odmah da je u pitanju prevara.

„Postave predmete tako da bi neko naleteo, a isti ljudi koji su podmetnuli se pojavljuju kao neko ko rešava taj problem“, kaže Nikolić.

On je upozorio da takva „lažna pomoć na putu“ potom odvozi u servis kako bi naplatili stvarne ili fiktivne troškove kvara.

„To su različite metode, razrađene godinama. To su posipanje ulja, bušenje hladnjaka na benzinskim stanicama i u zaustavnim trakama. Koriste se i metalnim predmetima koji bi izbušili pneumatike, bave se i podizanjem tzv. češnjeva sa nadvožnjaka“, rekao je on.

Nikolić je kazao da vozači koji se kreću auto-putem od 120 kilometara na sat ne mogu da reaguju ni preko dana, a kamoli noću kada naiđu na takve prepreke na putu.

„Vozaču ne deluje sve odmah kao prevara, jer je zadovoljan što je preživeo i on i putnici. On tu iznenadnu pomoć doživi kao sreću u nesreći, pomoć prihvati ne sluteći da se radi o isplaniranom krivičnom delu. Odveze ga u servis gde mu prijavljuju razne kvarove u enormnim cenama“, kazao je on.

Dešavalo se i da vozači shvate da je u pitanju prevara, pogotovo kada čuju cenu za otklanjanje kvara.

„Ukoliko neko shvati da se radi o prevari oni zauzmu drugi stav i traže od 300 do 500 evra jer su vršili šlepanje i radili dijagnostiku“, naveo je on.

Kako je rekao, u pitanju je uigrana prevara koja se događa godinama, ali i u zemljama regiona.

Preporučio je da se ukoliko se nađete u takvoj situaciji, obratite policiji ili AMSS-u.

„Ne samo oni koji su u zamci, nego i oni koji primete da se nešto čudno dešava na auto-putu neka pozovu AMSS“, napomenuo je on.

Kako je kazao, žrtve su više stranci nego naši ljudi, jer naši se prve snađu u takvim situacijama.

Nedavno se, kako je naveo takva situacija dogodila na auto-putu ka Nišu kod Ražnja.

