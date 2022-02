Vozila bez čekanja na naplatnim rampama i graničnim prelazima

Upozoravaju, međutim, na izmene u režimu saobraćaja zbog radona na pojedinim deonicama, pa tako na putu Zaječar (Vrška čuka) – Knjaževac (Kalna) do 19. maja saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jer su u toku radovi na rehabilitaciji kolovoza. Vozila će biti eropuštana naizmenično pomoću semafora na 6 deonica, a svaka je dužine 600 m, dok je razmak između deonica od 3 do 4 km.

Na Kružnom putu Kijevo do 25. marta izmenjen je režim saobraćaja zbog izgradnje sektora B6 obilaznice oko Beograda i to tako što je Ulica kružni put Kijevo zatvorena u delu od zone raskrsnice ulica Kružni put Kijevo i Patrijarha Dimitrija do kružnog toka u zoni sa ulicom Slavka Miljkovića.

(Tanjug)

