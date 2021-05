Leta ni na vidiku: Pljuskovi, grmljavine, temperature ispod proseka

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, koji će u Vojvodini biti praćeni i grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i na istoku zemlje povremeno i jak, severozapadni i zapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura će biti od 9 do 15 stepeni C, najviša dnevna od 16 do 21 C.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura oko 12 C, najviša dnevna oko 19 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do srede će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i dnevnom temperaturom ispod proseka za ovaj period godine.

U sredu se očekuje smanjenje oblačnosti, uz manji porast temperature i ređe pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Zatim uglavnom suvo i toplije, sa temperaturama oko proseka za ovo doba godine.

