Vreme – pravo prolećno: Najpre kiša, a evo kada se vraća sunce

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. Posle podne na jugozapadu, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama sneg.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 4 C, a najviša od 8 do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će u toku dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, a uveče i u toku noći povremeno kiša.

Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura oko 3 C, a najviša oko 11 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana – do 2. februara:

U prvom delu naredne sedmice pretežno oblačno s čestom pojavom kiše, na visokim planinama sa snegom, a od četvrtka uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Temperatura iznad prosečnih vrednosti.

(Tanjug)