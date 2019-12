Vremenska prognoza za januar i februar

Snega neće biti u velikim količinama

Januar i februar neće biti posebno hladni u Evropi, a snega neće biti u velikim količinama, prognoziraju meteorolozi. Osim na severu i severoistoku Evrope, sneg će, uglavnom, padati u manjim količinama na starom kontinentu.

Područje visokog pritiska pojaviće se i ostati neko vreme na severoistočnom Pacifiku.

To je bitno za prilike na evropskom tlu, jer se na ovom području radi o faktoru koji podržava prelaz hladnijeg vazduha iz Kanade u SAD.

Najčešće to ima za posledicu manji vazdušni pritisak na severu Atlantika, što dovodi do blažih vremenskih prilika u Evropi. To je razlog što stari kontinet očekuje puno blaža zima – niži pritisak na severu Atlantika omogućiće Evropi blaže zimsko vreme.

Vreme u Srbiji u januaru i februaru

U Srbiji će u januaru srednja minimalna temperatura vazduha imati vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 2,5 stepena u odnosu na višegodišnji prosek, piše na sajtu RHMZ.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 1.6 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5,4 stepena. Mesečna suma padavina tokom januara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za oko 2 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.

I u februaru će u Srbiji srednja minimalna temperatura vazduha imati vrednosti iznad višegodišnjeg proseka. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom febuara biće oko 7,5 stepeni.

Mesečna količina padavina tokom februara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 6 mm u odnosu na višegodišnji prosek.

