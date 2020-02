Vremenska prognoza za mart

Temperature će se kretati za oko 2 stepena iznad proseka

Najnovija mesečna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je sa zimom gotovo. U narednih mesec dana, osim retko na pojedinim planinama neće biti belog pokrivača, a temperature se čak ni u najhladnijem delu dana neće spuštati ispod nule.

Stanovnici srpske prestonice moći će da uživaju u lepom prolećnom vremenu i narednih dana. Temperatura tokom naredne nedelje dostići će i 16. podeok. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkoh zavoda očekuje nas samo nekoliko kišnih dana u narednim nedeljama. Uz kišu, za drugi mart je u prestonici najavljena i grmljavina, ali sve to će proteći bez značajnijeg pada temperature.

Temperatura će se u Beogradu narednih dana kretati između 10 i 16 stepeni, dok će minimalne vrednosti imati od dva do osam stepeni, koliko je najavljeno za 15. mart. Samim tim očekuju nas i toplija jutra u narednom periodu.

Očekuje se da će srednja temperatura vazduha tokom marta u Srbiji biti do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od sedam do devet stepeni u nižim predelima, dok će u brdsko-planinskim oblastima temperatura vazduha iznositi od nula do dva.

Ako posmatramo srednju maksimalnu temperaturu vazduha za mart ona će prema najavama Republičkog hidrometeorološkoh zavoda u Srbiji biti u intervalu od 11 do 15 stepeni, a u planinskim predelima od četiri do devet.

Srednja minimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od dva do šest, dok će u planinskim predelima biti od sedam stepeni ispod nule, do jednog stepena.

Ukoliko ste željni snega imaćete priliku da ga na nekoliko dana vidite na Zlatiboru. Očekuje se da broj mraznih dana (dan sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha manjom od nula stepeni) u nižim predelima bude u intervalu od pet do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima od 15 do 22. Sneg će nekoliko dana padati na Zlatiboru i Kopaoniku.

