Vremenska prognoza za narednih 7 dana

Vremenska prognoza za utorak, 12. januar

Vreme u Srbiji

Vreme preovlađujuće oblačno i hladno uz slab sneg povremeno. Na jugu zemlje moguća kiša. Na severu Vojvodine delimično razvedravanje i sunčani intervali. Vetar slab severni i severozapadni. Minimalna temperatura od -3 do 0, a maksimalna dnevna od -1 do 2 stepena.

Vreme u Beogradu

U Beogradu oblačno i hladno uz povremeni slab sneg.

Najniža temperatura -1, najviša 1 stepen.

Prognoza za narednih sedam dana

U sredu ujutru slab mraz, a tokom dana naoblačenje i povremen sneg. Na severu se očekuje slab sneg pre podne, a u centralnim i južnim predelima sneg će padati popodne.

Od četvrtka sledi pad temperature i ledeni dani. Sneg moguć do petka. Najniže temperature će se kretati od -1 do -7, dok će najviše biti do 2 stepena. U subotu ledeni dan, temperatura neće izlaziti iz minusa.

(Sputnjik)

